Арктическому льду предсказали исчезновение в ближайшие годы

Гетеборгский университет: лед в Арктике может полностью растаять через 3 года

Из-за изменения погодных условий ледяной покров в Арктике может полностью растаять в течение трех лет. Об этом сообщили Гетеборгский университет .

По словам ученых, изменение климата привело к ослаблению ледяного покрова Арктики. Исследователи зафиксировали, что если весной, зимой или осенью произойдут нетипичные погодные явления, то есть реальный риск полного таяния льда в летний период.

«Толщина льда в Арктике еще 20 лет назад достигала двух и более метров, а сейчас она составляет в среднем один метр. Морской лед может растаять до 2030 года, даже в 2027 году», — отметили они.

Университет добавил, что таяние льдов в Арктике радикально повлияет не только на экосистему в регионе, но и погоду во всем Северном полушарии.

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