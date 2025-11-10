Новый комплекс мощностью 60 тысяч тонн ТКО в год появится в Новгородской области

Новгородская область подписала 5 ноября концессионное соглашение для строительства современного комплекса по обращению с отходами в Боровичском муниципальном округе.

«В Новгородской области последовательно формируется современная система обращения с отходами. Новый объект в Боровичах повысит объем переработки и снизит нагрузку на полигоны, обеспечив регион необходимой инфраструктурой для перехода к экономике замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Создание комплекса позволит ежегодно обрабатывать до 60 тысяч тонн отходов, из которых 21 тысяча тонн будет направляться на утилизацию, а 42,9 тысячи тонн — на размещение.

Концессионером выступает компания «Экорегион».