«Новая волна холода». Жителям Подмосковья рассказали о погоде в начале мая | 360°

Эксклюзив 01 мая 2024, 14:50 «Новая волна холода». Жителям Подмосковья рассказали о погоде в начале мая Синоптик Шувалов: 4 и 5 мая в Подмосковье пройдут дожди РИА «Новости»

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Погода в начале мая преподнесет жителям Подмосковья неприятные сюрпризы: похолодание и дожди. Об этом 360.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов

Он отметил, что понижение температуры еще только началось, а самая холодная погода прогнозируется в ночь на 4 мая — столбики термометров опустятся до 3-5 градусов, а в некоторых районах возможны даже заморозки. Днем 3 мая погода тоже будет прохладной — температура не превысит 10 градусов тепла.

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«В этом смысле май оказался полной противоположностью апрелю, который в Москве закончился очень теплой погодой. Средняя температура в апреле была на четыре градуса выше обычной», — подчеркнул эксперт.

Специалист добавил, что в уже с 4 и 5 мая погода станет теплее, но в Подмосковье пройдут дожди.

«Четвертого и пятого [мая] дожди, причем по прогнозам получается так, что их пик приходится на Пасху — 5 мая. Но придется потерпеть. И после этого новая волна холода», — обратил внимание Шувалов.

Синоптик предположил, что с 6 по 8 мая жителям Подмосковья снова придется остаться без теплой погоды, так как температура вряд ли поднимется выше 7-8 градусов.

«Вот такая холодная десятидневка нас ждет впереди, 9-10 [мая] немного температура выправится, и температура повысится до 10-12 градусов тепла. <…> В дрожь бросает», — иронично заметил специалист.

Ранее похожий прогноз озвучил синоптик Роман Вильфанд. Он подтвердил, что в Москве в ночь на 4 мая ожидаются заморозки и спрогнозировал в столице облачность и небольшие дожди с 1 мая.