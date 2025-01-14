Новая угроза возникла на месте крушения танкера «Волгонефть-239»

На месте откачки мазута с потерпевшего крушения танкера «Волгонефть-239» возникла угроза обрушения скальной породы. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю.

«Дороги со стороны моря укрепляют для предупреждения обрушения скальной породы», — подчеркнули в ведомстве.

С декабря 2024 года за время работ по ликвидации последствий утечки нефтепродуктов спасатели совершили 121 рейс, вывезли больше 946 тонн грунта с мазутом, собрали 47,6 кубометра нефтесодержащей жидкости. Вокруг кормовой части танкера идут работы по созданию искусственной гавани.

Ранее стало известно, что владельцу второго разбившегося в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» предъявили два иска. Суть требований Новороссийской транспортной прокуратуры и Морспасслужбы к ООО «Кама Шиппинг» пока не раскрываются.