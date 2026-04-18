Ночные заморозки пообещали южным регионам России

Синоптик Макарова: на юге РФ температура ночью опустится до минуса в выходные

В ближайшие выходные в ряде южных регионов России и новых территориях ожидаются ночные заморозки. Об этом РИА «Новости» сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

В Ростовской области температура ночью может опускаться до -4 градусов. В Запорожской области ожидают до -3, а в Луганской Народной Республике — до минус 2 градусов.

Синоптик отметила, что похолодание продолжает тенденцию, наблюдавшуюся в течение недели. Ранее заморозки фиксировали также в Херсонской области и Краснодарском крае.

При этом в Краснодарском крае ночные отрицательные температуры возможны не везде — они не затронут Сочи и федеральную территорию Сириус.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура в Москве 18 апреля поднимется до +15 градусов, в городе пройдет кратковременный дождь.