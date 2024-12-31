Морспасслужба не обнаружила утечек мазута из затонувших танкеров «Волгонефти»

В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий кораблекрушения танкеров «Волгонефть». Морспасслужба обследовала 586 квадратных километров акватории и не обнаружила утечки мазута из затонувших фрагментов, сообщила пресс-служба Минтранса.

В ведомстве отметили, что водолазы работают в сложных условиях, видимость под водой сейчас составляет максимум от 30 до 70 сантиметров. Периодически погружения приостанавливают из-за высокой волны и ухудшений погоды.

«В настоящий момент все обследования показывают, что утечки мазута из затонувших фрагментов нет. Параллельно с этим идет приготовление к началу пробной откачки нефтепродуктов с помощью ранее доставленной в Новороссийск установки. Ее смонтировали и тщательно проверили работоспособность. Следующим этапом станет погрузка на судно с выходом к месту, где затонули фрагменты танкеров», — заявили в Минтрансе.

Загрязненную мазутом береговую линию в Краснодарском крае разбили на секторы и закрепили за муниципалитетами региона, которые направили на ликвидацию последствий как минимум по 100 человек.