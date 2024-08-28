«Ночью +10…+15». Синоптик — о погоде на начало сентября в Центральной России

Синоптик Ильин: в Центральной России в начале сентября будет до +28

Фото: РИА «Новости»

В начале сентября в Центральной России сохранится жаркая и сухая погода. Подробный прогноз в комментарии 360.ru дал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Бабье лето в этом году будет молодым и наступит уже 1 сентября.

Днем воздух будет прогреваться до +23…+28 градусов.

«Ночью +10…+15 градусов, в первые ночи декады при ясном небе воздух сможет остывать до +6…+11 градусов. Без осадков. Ветер слабый, с южной тягой», — уточнил Ильин.

Всю первую декаду сентября погоду в Московской области будет определять антициклон.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что минувший июль стал самым жарким за последние 175 лет наблюдений. А в августе температура воздуха превышала норму на четыре-пять градусов.

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