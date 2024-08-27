Гидрометцентр России: июль 2024 года оказался самым жарким за последние 175 лет наблюдений

В этом году июль оказался самым жарким за последние 175 лет наблюдений. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Эксперт добавил, что по прогнозам температура воздуха до конца августа будет превышать норму на четыре-пять градусов.

«Мы наблюдаем больше года глобальное потепление на планете», — сказал он.

Цыганков назвал такую погоду аномальной, подчеркнув, что высокие температуры будут наблюдаться на всем северном полушарии.

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