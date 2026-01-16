Ночь на 16 января в Москве стала самой холодной за последние две недели

Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной за две недели

Ночь на пятницу в Москве стала самой холодной за последние две недели. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Михаил Леус.

По его словам, морозный антициклон начал усиливать влияние на российскую столицу. Падение температуры в Москве вызвал разрыв облачного фронта.

«По данным базовой метеостанции ВДНХ, минимум составил -12,1 градуса. Более низкой в нынешнем году температура была только второго января», — написал метеоролог.

Леус добавил, что минимальная температура воздуха на других метеостанциях мегаполиса менялась в пределах от -8,3 градуса в Балчуге до -17,1 градуса в Бутово.

В Московской области холоднее всего было в Можайске, там термометры опустились до отметки -19,4 градуса.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова пообещала жителям Москвы погоду без аномальных снегопадов до конца текущей недели.