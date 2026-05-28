Ни шагу вперед: физик раскрыл главную ошибку при встрече с шаровой молнией

Академик Бычков: при встрече с шаровой молнией нужно остановиться и замереть

При встрече с шаровой молнией жизненно важно остановиться и замереть на месте. Об этом 360.ru рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков.

Любое резкое движение создает потоки воздуха, которые направляют огненный шар к человеку.

«Если вдруг увидите летящий шар, остановитесь. Шар живет порядка нескольких десятков секунд. Постоять на месте 10–20 секунд вряд ли для кого-то станет проблемой», — предостерег физик.

Он пояснил, что при бегстве человек создает воздушные потоки, которые могут увлечь молнию, и она «побежит» следом. А неподвижного человека, по словам ученого, шаровая молния может даже обогнуть и пройти мимо.

По его словам, паника и уж тем более попытки сбить шар рукой — самый быстрый способ спровоцировать смертельный разряд.

