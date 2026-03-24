Невесты из французского зоопарка не подошли манулу Тимофею

Самки манула из французского зоопарка Spaycific’Zoo из-за болезни не смогут составить компанию Тимофею из Московского зоопарка. Директор учреждения Эммануэль Лемонье сообщил об этом РИА «Новости» .

«Наши самки манулов находятся у нас в рамках EEP. Кроме того, они являются носителями кошачьего герпеса и из-за этого не должны контактировать с другими манулами», — сказал он.

Зоологический парк Spaycific’Zoo находится в департаменте Сарта рядом с городом Ле-Ман на северо-западе Франции. В нем содержатся самки Розали и Бухта. Манулы есть также в Tregomeur Zoo в Бретани, Лионском зоопарке, Bio-Topia в коммуне Дюнкерк, Ménagerie в Париже и Зоопарке Лилля.

Ранее из-за бюрократических проблем Тимофей лишился невесты из Варшавского зоопарка. Джесси, как и воспитанницы Spaycific’Zoo, участвует в Европейской программе по сохранению исчезающих видов и не может давать потомство от сторонних самцов.