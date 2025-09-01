Россиян предупредили о дефиците осадков в сентябре

В сентябре в Центральной России, на севере Урала и Сибири прогнозируется дефицит осадков. Исключением станут Тверская, Ярославская и Костромская области, заявил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что на юге Сибири, в Хабаровском и Алтайском крае, востоке Новосибирской и Кемеровской областей, на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве и на Сахалине дождей в сентябре выпадет более нормы.

По словам Вильфанда, дефицит осадков также возникнет на части Приволжского федерального округа: под Саратовом и Ульяновском. В остальных регионах количество осадков выпадет на уровне нормы, рассказал синоптик.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что первая половина сентября порадует москвичей теплой погодой. Бабе лето в столице продлится дольше обычного, и столбики термометров будут подниматься к 20-градусной отметке, сообщили «Известия».