Нефтяным портам предрекли уход под воду из-за глобального потепления

Продолжающиеся изменения климата приведут к таянию ледников, что вызовет подъем Мирового океана на один метр, а скопившаяся вода затопит крупнейшие нефтяные порты по всему миру. Об этом со ссылкой на исследование Международной криосферной климатической инициативы (ICCI) сообщила газета The Guardian .

Авторы исследования подчеркнули, что это станет своеобразной расплатой за бесконтрольную добычу и сжигание ископаемого топлива, потому что это один из главных факторов негативного влияния на климат.

Выстроенный учеными прогноз показал, что 13 мировых портов, где обслуживаются нефтяные танкеры, получат серьезные повреждения при повышении уровня Мирового океана.

Самая большая опасность грозит двум главным гаваням Саудовской Аравии — Рас-Танура и Янбу, — которые находятся в низине. Они управляются государственной компанией Aramco, которая обеспечивает 98% всего экспорта нефти.

В список включили и нефтяные порты США, а также гавани Китая, Сингапура и Нидерландов.

По прогнозам специалистов, повышение уровня Мирового океана на один метр произойдет к 2070 году, если человечество не ограничит объемы выбросов. Повышение температуры полностью разрушит ледяные щиты на обоих полюсах.

Ученые подчеркнули, что сейчас страны мира должны сделать свой выбор в пользу дальнейшего использования ископаемого топлива, который приведет к масштабной катастрофе, или перейти на возобновляемые источники энергии.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России в 2024 году произошли 1212 опасных метеорологических явлений, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений. Он подчеркнул, что его коллеги предсказали 96% из них, что стало лучшим показателем во всем мире.