Погода в Москве и Московской области в первую рабочую неделю августа ожидается без резких перепадов температуры. Об этом 360.ru сообщил синоптик и метеоролог Александр Шувалов.

«Погода в течение недели будет не сказать, что прям супер, но просто комфортной. Утро в Москве ожидается прохладным — +10…+15 градусов Цельсия, в Московской области еще ниже. Но сильно потеплеет днем, воздух прогреется до +23…+25 градусов. И так каждый день», — рассказал он.

Единственным облачным и дождливым днем станет четверг, 8 августа. По словам Шувалова, тогда в регионе может резко похолодать.

«Сильного ветра не ожидается — от двух до пяти метров в секунду, без порывов, давление ниже нормы, но без резких скачков», — добавил синоптик.

Ранее Шувалов предупредил москвичей, что теплыми в августе будут лишь несколько недель, но пляжный сезон все же придется закрыть.