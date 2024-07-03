Москвичей предупредили об опасности «египетских ночей»

Синоптик Вильфанд: температура в Москве ночью будет не ниже +24 градусов

«Египетские» ночи в Москве могут быть опасны, так как температура не будет опускаться ниже +24 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночью +24,5 градуса — минимальные значения, перед восходом солнца. Это очень жарко, совершенно аномально», — отметил он.

По словам синоптика, такая погода опасна для человека тем, что организм просто не успеет восстановиться. Он отметил, что аномально высокие температуры будут наблюдаться во всех федеральных округах России.

Ранее Вильфанд предупреждал, что в течение всей этой рабочей недели Москву и Подмосковье ожидается исключительно аномальная температура. Эксперт прогнозировал жару в диапазоне от +31 до +34 градусов. Причем в ночные часы, ожидаются такие же фантастически высокие показатели.