Назван объем вытекшего из потерпевших крушение танкеров мазута

Предварительные оценки показали, что после крушения танкеров в Черное море вытекло более трех тысяч тонн мазута. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Предварительно, в Черное море всего попало порядка 3,7 тысячи тонн мазута. Цифры будут уточняться, специалисты продолжают работать», — отметил он.

По словам собеседника агентства, большая часть нефтепродуктов, находившихся на борту судов, не попала в воду. Всего же на танкерах перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Уборкой мазута после ЧП занялись сотрудники Росморречфлота, МЧС и других ведомств.

Эколог Илья Рыбальченко ранее предположил, что разлив топлива не обернется серьезными последствиями для природы Керченского пролива.