Назван объем вытекшего из потерпевших крушение танкеров мазута
РИА «Новости»: из потерпевших крушение танкеров вытекло 3700 тонн мазута
Предварительные оценки показали, что после крушения танкеров в Черное море вытекло более трех тысяч тонн мазута. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.
«Предварительно, в Черное море всего попало порядка 3,7 тысячи тонн мазута. Цифры будут уточняться, специалисты продолжают работать», — отметил он.
По словам собеседника агентства, большая часть нефтепродуктов, находившихся на борту судов, не попала в воду. Всего же на танкерах перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Уборкой мазута после ЧП занялись сотрудники Росморречфлота, МЧС и других ведомств.
Эколог Илья Рыбальченко ранее предположил, что разлив топлива не обернется серьезными последствиями для природы Керченского пролива.