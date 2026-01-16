На Землю обрушилась третья в году магнитная буря

Землю накрыла третья магнитная буря с начала 2026 года. Об этом сообщила в телеграм-канале лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Началась третья магнитная буря января», — говорится в сообщении.

Магнитная буря достигла уровня категории G1. Ученые пояснили, что пик геомагнитной активности придется на первую половину дня. К вечеру субботы, 17 января, возмущения прекратятся.

На сайте лаборатории уточнили, что в период с 17 по 23 января будут отмечаться средние геомагнитные возмущения, которые снова достигнут пика 20 января (G1). Кроме того, согласно прогнозам, до конца месяца Землю еще два раза накроет магнитными бурями такого же уровня — 26 и 27 января.

Ученые ранее сообщили, что на Солнце сформировалась корональная дыра высотой около миллиона километров. Это приведет к новым магнитным бурям, число которых еще в 2025 году увеличилось на 60%.