На Землю обрушилась мощная магнитная буря, которая может вызвать сбои в радиосвязи

ИПГ: на Земле усилилась магнитная буря после вспышки на солнце

После вспышки на солнце магнитная буря на Земле усилилась. Возмущенность магнитного поля выросла до умеренной. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики (ИПГ) на официальном сайте .

По данным института, 16 апреля ожидается «слабо возмущенное» геомагнитное поле.

Такой уровень магнитных возмущений может вызывать сбои в навигации и радиосвязи. Наземному управлению может потребоваться корректировка при ориентации в пространстве.

Ранее врач рассказала, какие последствия магнитных бурь могут проявляться у тех, кто имеет серьезные хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени, органов дыхательной системы. Таким пациентам эксперт посоветовала заранее подготовиться к критическому периоду, выспаться, делать зарядку и не планировать тяжелых дел.