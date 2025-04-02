Врач Чернышева предупредила о влиянии магнитных бурь на людей с хроническими заболеваниями
Российские ученые зафиксировали более 50 вспышек на Солнце в конце марта 2025 года. По прогнозам лаборатории ИКИ и ИСЗФ РАН, в апреле Землю накроют минимум шесть магнитных бурь, ближайшая из которых может произойти уже 5 апреля, сообщила «Москва 24».
Как рассказала терапевт Надежда Чернышева, большинство людей даже не ощутят возросшую солнечную активность, так как организм довольно быстро подстраивается под новые условия.
«В уязвимом положении находятся те, у кого есть серьезные хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени, органов дыхательной системы», — отметила врач.
Таким пациентам эксперт посоветовала заранее подготовиться к критическому периоду: выспаться, не планировать тяжелых дел, делать зарядку, гулять на свежем воздухе, отказаться от тяжелой пищи и алкоголя.