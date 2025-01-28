Климатолог Терешонок: подрыв «Северных потоков» мог вызвать весну в январе

Климатолог Николай Терешонок прокомментировал аномально теплый январь в эфире радиостанции Sputnik . Влияние на ситуацию могло оказать не только Эль-Ниньо, сообщил эксперт.

Речь идет о феномене, в результате которого потеплела экваториальная часть Тихого океана. Однако наряду с ним специалист выделил и подрыв «Северных потоков».

«Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ», — заявил климатолог.

Напомним, взрывы на газопроводах зафиксировали 26 сентября 2022 года. Объемов соответствующих выбросов, считает ученый, достаточно для изменений погоды.