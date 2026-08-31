Астрономы-любители осенью 2026 года смогут увидеть две кометы

Две кометы можно будет наблюдать грядущей осенью в большие любительские телескопы, заявил ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов. Об этом сообщил ТАСС .

Первая из них 220P/McNaught будет видна в ночном небе в течение сентября, к концу месяца ее звездная величина снизится с 10 до 12. Искать ее лучше всего на границе созвездий Тельца и Кита во второй половине ночи.

Еще одну комету 161P/Hartley-IRAS яркостью около 10-11 звездной величины можно будет увидеть в октябре-ноябре. Наблюдать ее астрономы-любители смогут в вечернее время до полуночи.

Ученые предполагают, что она должна выглядеть типично для короткопериодических комет: зеленая шарообразная кома с небольшим, невыраженным хвостом. В октябре небесное тело пройдет через созвездия Водолея, Малого Коня и Дельфина, а в ноябре — в созвездиях Орла и Стрелы.

О том, где с комфортом можно посмотреть на небесные явления — в материале 360.ru.