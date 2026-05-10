На Сахалине волонтеры 12 часов спасали раненого дельфина

На Сахалине дельфин запутался в жаберной сети у побережья Корсакова в Анивском заливе — его 12 часов спасали волонтеры. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash .

Местный житель Дмитрий случайно заметил морскую свинью, быстро разрезал сеть и увидел кровь на плавнике. Он позвонил волонтерам, и на помощь пришла группа «Друзья океана». Пока спасатели добирались, Дмитрий держал дельфина в ледяной воде. Спаситель дал ему имя Гаврюша.

Специалисты осмотрели малыша и аккуратно вывели его на глубину, подальше от рыболовных снастей. Дельфин немного поплавал рядом с людьми, а затем уплыл в открытое море. Волонтеры не сводили с него глаз, пока не убедились, что он уверенно уходит от берега и не возвращается. Вся операция заняла 12 часов.

Весной на черноморском побежерье стали находить все больше мертвых дельфинов. Только за март их число составило более 130. Наиболее вероятная причина их гибели — случайное попадание в рыболовные сети.