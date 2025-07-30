На Реутов обрушилась пыльная буря с ливнем

Метеоролог Старков: пыль песчаной бури от Реутова до Москвы не дойдет

На Подмосковье обрушилась песчаная буря с ливнем. Непогода пришла в Реутов, который уже окутало пылевым облаком. Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал 360.ru, стоит ли ждать в Москве пыльную бурю и как долго продлится это погодное явление.

«А вы ни разу не замечали перед грозой, когда поднимается шквалистый ветер, как летит пыль, и не только пыль, ломаются деревья, переворачиваются мусорные баки. Это комплексное грозовое явление», — сказал он.

Оно может быть и локальным. Другими словами, на одной стороне улицы будет пылевое облако, а на другой — нет. В Реутове наблюдается именно такая ситуация.

«Сформировалось отдельно взятое кучево-дождевое облако, небольшое по размеру, которое дает такой эффект. Из него могут выпадать небольшие, но интенсивные осадки в виде дождя, может выпадать град, может усиливаться ветер», — пояснил Старков.

Метеоролог отметил, что продолжительность «жизни» такого кучево-дождевого облака очень небольшая, где-то в пределах одного часа.

«Ну то есть вот такой пыльной пурги нам в Москве не ждать», — резюмировал собеседник 360.ru.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей, что с начала августа в столице прогнозируется субтропическая погода.