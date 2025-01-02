МЧС сообщило о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Крыма

Новые участки загрязнения нефтепродуктами обнаружили на побережьях Анапы и Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что новые участки загрязнения на полуострове нашли на городском пляже Керчи. Море выбросило нефтепродукты на площади в 1,8 километра.

Кроме того, загрязненный участок площадью в 2,1 километра обнаружили в Ленинском районе у озера Тобечик. Прибывшие на место 150 человек и 48 единиц техники приступили к расчистке территории.

На побережье Анапы нефтепродукты выбросило на нескольких участках шириной до трех метров. Работающие на месте сотрудники МЧС и волонтеры собрали и вывезли почти 73 тысячи тонн загрязненного песка.

Заместитель главы Ленинградского муниципального округа Виталий Шерстобитов заявил, что новые порции мазута прибывают на городские пляжи каждый день из-за бушующего шторма. Он подчеркнул, что уже к вечеру всю территорию очистят.

В оперативном штабе Краснодарского края ранее заявили, что вывоз загрязненного песка и грунта временно приостановили, потому что предприятия по утилизации максимально загружены и пока не могут переработать новые грузы. Кроме того, под завязку оказались заполнены складские площадки предприятий.