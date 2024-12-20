На первых объектах нацсистемы обращения с промышленными отходами начались испытания

В Саратовской и Курганской областях на площадках комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов начались опытно-промышленные испытания. На них предстоит отработать технологические процессы, чтобы перерабатывать промышленные отходы.

На каждом из предприятий можно будет обезвреживать до 50 тысяч тонн отходов в год. Они созданы по принципу замкнутого цикла: по результатам утилизации будут получаться экологически безопасные и востребованные в промышленности материалы — оксиды металлов, солевые концентраты и другие. Отходы одних стадий станут сырьем для других вместо захоронения на территории.

«Мы с уверенностью можем гарантировать, что наилучшие отечественные технологические решения, разработанные специально для наших предприятий, обеспечат высокий уровень безопасности для людей, живущих рядом с объектами, и окружающей среды», — заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Процессы будут непрерывно контролировать, поэтому вредные вещества не смогут попасть в атмосферу. При этом новые предприятия дадут импульс и развитию региона за счет налоговых отчислений и рабочих мест.