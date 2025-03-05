На Москву надвигается мощный ураган

В Москве и области прогнозируется сильный ураган 6 и 7 марта

В столице городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале .

«Согласно экстренному сообщению метеорологов, сегодня, 6 и 7 марта в столице ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду», — рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, которого цитируют в сообщении ведомства.

Он обратил внимание, что в связи с неблагоприятным прогнозом столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности. От рекордных порывов ветра защитят жилфонд, объекты транспорта и торговли, строящиеся многоэтажки.

Электросети из-за неблагоприятного прогноза подготовили источники аварийного питания.

Накануне специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин пообещал москвичам значительное потепление к выходным.