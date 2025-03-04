Синоптик Ильин пообещал москвичам значительное потепление к выходным
Значительное потепление ожидается в Московском регионе ближе к выходным. Об этом заявил специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.
По словам синоптика, на протяжении рабочей недели температура будет постепенно повышаться. Пик потепления придется на период с 8 по 11 марта, когда столбики термометров достигнут +10…+12 градусов.
Однако ночные часы еще сохранят небольшие заморозки. В ночь с 7 на 8 марта температура в Подмосковье опустится до 0…-5 градусов. Затем, начиная с ночи на 9 марта, температуры станут положительными.
Специалист также упомянул, что после четверга начнется заметное повышение атмосферного давления.
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