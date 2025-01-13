«Звезда»: выбросы мазута фиксируются по всему побережью Крыма

Выбросы мазута вернулись к побережью Крыма в результате шторма. Сейчас черная вязкая масса фиксируется вдоль всего полуострова, сообщает сайт телеканала «Звезда» .

По опубликованной информации, волонтеры работают в круглосуточном режиме, прибрежную зону также патрулирует катер МЧС России. Специалисты сразу же убирают встречающиеся пятна мазута и вывозят их на полигоны.

Токсины вдоль всего побережья пытаются сдержать боновыми заграждениями, они тянутся на десятки километров. Мазут посыпают сорбентом и погружают в самосвалы. Выбросы также обнаружили возле Азовского моря.