«Звезда»: выбросы мазута фиксируются по всему побережью Крыма

Выбросы мазута вернулись к побережью Крыма в результате шторма. Сейчас черная вязкая масса фиксируется вдоль всего полуострова, сообщает сайт телеканала «Звезда».
По опубликованной информации, волонтеры работают в круглосуточном режиме, прибрежную зону также патрулирует катер МЧС России. Специалисты сразу же убирают встречающиеся пятна мазута и вывозят их на полигоны.
Токсины вдоль всего побережья пытаются сдержать боновыми заграждениями, они тянутся на десятки километров. Мазут посыпают сорбентом и погружают в самосвалы. Выбросы также обнаружили возле Азовского моря.
Рейд по проверке автобусов прошел в Богородском округе
Новый канал «80 лет Великой Победе» запустили в Telegram
Новая угроза возникла на месте крушения танкера «Волгонефть-239»
Артистку Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Аварийный дом снесли на улице Лермонтова в Пушкино
Патрушев дал неутешительный для Украины прогноз
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте