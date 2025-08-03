На Камчатке впервые за почти 500 лет проснулся вулкан Крашенникова

На Камчатке началось первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенникова. Кадры опубликовал Telegram-канал Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

Вулкан начал извергаться 3 августа. Процесс заснял горный гид с базы «Снежная долина» Артем Шелдовицкий.

Вулкан Крашенникова относится к действующим, но последний раз он извергался ориентировочно 468 лет назад.

По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, выбросы пепла достигли высоты от пяти до шести километров над уровнем моря. Спутниковые данные KVERT показали, что пепловый шлейф протянулся на 75 километров к востоку от вулкана. Это создает опасность для низколетящих самолетов, сообщило РАИ «Камчатка-Информ».

Сотрудники Кроноцкого заповедника заявили, что часть его территории покрыта пепловыми отложениями.

Ранее на Камчатке зафиксировали активность шести вулканов.