На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за волн до 9 метров

На Камчатке в акватории Берингова моря ожидается шторм. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю уточнила, что штормовое предупреждение начнет действовать вечером 22 апреля.

«Также в подрайонах 11293, 11294 (акватория Берингова моря, прилегающая к побережью Алеутского округа), 11312 (Алеутский округ) ожидается опасное волнение моря высотой восемь-девять метров», — сообщили в МЧС по региону.

В МЧС уточнили, что штормовой ветер может сохраниться до утра 23 апреля. Кроме того, в ведомстве рекомендовали судоводителям принять все необходимые меры предосторожности.

Ранее непогода на Камчатке унесла жизни двух туристов, отправившихся в составе группы лыжников в поход по Налычевскому парку. Они попали в апрельскую пургу. Группа путешественников вышла в поход 28 марта.