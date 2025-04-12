На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

На Камчатке объявили оранжевый код авиационной опасности из-за извержения вулкана Безымянный. Столб пепла поднялся на высоту четыре километра, сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на четыре километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 90 километров на северо-северо-восток», — сообщили специалисты.

Вулкан расположен в центральной части Ключевской группы в 40 километрах от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе и 350 километрах от Петропавловск-Камчатского. Активность Безымянного несет угрозу для авиаперевозок, поэтому извержению присвоили оранжевый код опасности.

В Ключах может выпасть незначительное количество пепла, предупредила пресс-служба МЧС Камчатки. Спасатели призвали плотно закрыть окна и двери, выходить на улицу в марлевой повязке или респираторе, а испачканную пеплом одежду не заносить домой.

Мощное извержение Безымянного ожидалось в феврале. Власти Камчатки даже доложили об угрозе президенту России Владимиру Путину.