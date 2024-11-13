На бывшем Байкальском ЦБК начали монтаж оборудования очистных сооружений

На объектах бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината начали монтаж очистных сооружений. Работы ведутся на площадке цеха и полигоне «Бабхинский» силами Федерального экологического оператора.

Реализацию проекта начали прошлым летом. За это время площадки подготовили к размещению оборудования. В первом квартале 2025 года планируется начать пусконаладочные работы.

«После 13-ступенчатой очистки вода будет соответствовать всем действующим в России нормативам качества очистки, и, в первую очередь, разработанным специально для Байкальской природоохранной зоны», — рассказал гендиректор предприятия Максим Погодин.

Всего планируется откачать почти 700 тысяч кубометров загрязненных технических вод, после чего на объектах проведут рекультивацию. На полигоне уложат специальное многослойное покрытие, которое не даст осадкам попасть в землю и загрязнить грунтовые воды.

«Масштабная задача по ликвидации объектов бывшего БЦБК общими усилиями активно решается. Это важно не только для экологического благополучия Байкальска, но и для его социально-экономического развития», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, в дальнейшем там будут реализовывать проекты в сфере туризма.

Ранее госкорпорация «Росатом» руководила ликвидацией опасных объектов и в других регионах, например, на полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области.