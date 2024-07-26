«Росатом» сообщил о рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленинградской области

«Росатом» представил зампреду правительства Дмитрию Патрушеву итоги работы по рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

На мероприятии присутствовали министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, а также губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко.

«На данный момент <…> рекультивация выполнена на 60%. И, конечно, такой опасности, как раньше, этот объект для людей и окружающей среды уже не представляет. Тем не менее работы должны быть продолжены, и они продолжаются. И, учитывая масштабы, продлятся еще несколько лет», — подчеркнул Патрушев.

По его словам, в советские годы на полигон свозили опасные отходы со всей страны.

«Росатом» заменил понтонное укрытие, отслужившее свой срок, и укрепил дамбы обвалования пяти открытых карт-накопителей, исключив риск утечки отходов. Кроме того, на полигоне построят уникальную эшелонированную завесу, чтобы загрязняющие вещества не относило на сопредельные территории. Ее глубина составит до семи метров, а протяженность — 3,5 километра.

Помимо этого, до конца следующего года с помощью инновационных технологий переработают 340 тысяч кубометров жидких и пастообразных отходов в открытых картах-накопителях.

На полигон доставили и налаживают необходимое оборудование. На финальном этапе поверхность покроют многофункциональным рекультивационным экраном из 11 конструктивных слоев, чтобы в теле полигона после осадков не образовывался ядовитый фильтрат.

«Производственный опыт и высокие научно-технологические компетенции позволяют нам сегодня эффективно приводить в безопасное состояние наиболее сложные объекты на территории нашей страны, ликвидируя многолетний экологический вред», — заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Завершить работы планируют в июле 2026 года.

Полигон «Красный Бор» недалеко от Колпина собирал токсичные отходы с 1969 по 2014 годы.

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