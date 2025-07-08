У Байкала могут разрешить вырубку лесов

Правительство одобрило поправки к законопроекту о рубке лесов у озера Байкал

Правительство одобрило законопроект, допускающий в отдельных случаях вырубку лесов возле озера Байкал. Об этом сообщили «Известия» .

Вырубать деревья разрешат только в тех случаях, когда это будет способствовать воспроизводству лесов, то есть если погибшие насаждения утратили свои полезные функции.

Согласно поправкам, вырубка станет возможной на территориях центральной экологической зоны, включающей в себя Байкал, его острова и прилегающие к озеру территории. Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов.

Госдума одобрила поправки к закону Федерального закона «Об охране озера Байкал» в первом чтении в 2023 году. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект предусматривает ряд уточнений.

«Например, проект перечня земель лесного фонда и лесных участков, на которых допускаются сплошные рубки, может быть рассмотрен исключительно при наличии позиции Российской академии наук», — подчеркнул он.

Ранее доктор экономических наук Ирины Масловой посоветовала проводить отпуск в сентябре на юге страны, а также на Байкале и на Урале. По ее словам, отдых в начале осени там будет более бюджетным, чем в разгар летнего сезона.