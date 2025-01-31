Мусоросортировочный комплекс мощностью 80 тысяч тонн в год ввели в Республике Коми

Объект сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 80 тысяч тонн в год построили на полигоне в местечке Дырнос Республики Коми. Российский экологический оператор поприветствовал возведение нового объекта.

«В Республике Коми появился важный объект — это модульная сортировочная линия и быстровозводимый нестационарный ангар для размещения оборудования на полигоне в местечке Дырнос. Его мощность составляет 80 тысяч тонн обработки в год, на объект поступает 40% отходов, образующихся в регионе. Объект был возведен для оперативной обработки отходов на действующем объекте размещения ТКО при поддержке Правительства Республики Коми и уже в рамках нового нацпроекта „Экологическое благополучие“», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Компания «Эко-Сфера», обслуживающая полигон, в свою очередь оперативно выполнила работы и в кратчайшие сроки установила объект на действующем полигоне.

На мусоросортировочном комплексе провели технический запуск и пуско-наладочные работы смонтированного оборудования, чтобы после получения разрешающих документов сортировочная станция сразу же была запущена в работу. На объекте будут извлекать металл, пластик различных типов, алюминий, бумагу. Перечень отсортированного вторсырья будет расширяться по мере заключения договорных отношений с организациями, принимающими вторсырье на переработку.

ООО «Эко-Сфера» ведет работу по сбору и подготовке документов, необходимых для получения соответствующей лицензии в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу. Минприроды Республики ведется работа по внесению данного объекта в территориальную схему обращения с ТКО.

«Это уже второй объект обработки ТКО в Республике Коми, построенный за последние полгода. В Коми продолжат создание инфраструктуры по обращению с отходами для снижения полигонного захоронения и извлечения вторичных ресурсов для их дальнейшего использования. В ближайшие годы такие объекты сортировки появятся на каждом из 9 полигонов в республике, на которые ежедневно возят коммунальные отходы. Согласована соответствующая программа по сортировке ТКО», — отметил и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин.

Еще один сортировочный комплекс в Республике Коми установили на полигоне в Усть-Вымском районе.

«Региональный оператор по обращению с ТКО совместно с организацией, обслуживающей полигон в Усть-Вымском районе, уже провели пуско-наладочные работы. Получена лицензия на обработку отходов и объект внесен в территориальную схему обращения с отходами. Как только будут получены все разрешительные документы сортировка в Айкино будет запущена», — отметил директор Регионального оператора по обращению с ТКО Дмитрий Кондратенков.