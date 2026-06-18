Можжевельник в России оказался под угрозой уничтожения

Можжевельник в России находится под угрозой в связи с распространением на юге страны нового опасного вредителя — радужной златки. Об этом сообщил заместитель руководителя «Дирекции природных парков», биолог Антон Попович, его слова привело РИА «Новости» .

«У нас вымирает можжевельник, появляется жук, который его поедает, — кипарисовая радужная златка», — заявил специалист.

Попович уточнил, что в Краснодарском крае распространены три вида этого растения, два из которых внесены в Красную книгу.

«Так как климат меняется и плохо работает карантин при перевозке декоративных растений, появляются вредители. Чужеродные виды, в частности жуки, уничтожающие можжевельник, проникают к растениям», — объяснил биолог.

Эксперт добавил, что и без чужеродных жуков можжевельники крайне уязвимы из-за пожаров, после которых они сложно и долго восстанавливаются.

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