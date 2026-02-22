Снег не растает до мая? Когда в Московский регион придет настоящая весна в 2026 году
Синоптик Ильин: снег в Московском регионе будет лежать долго
Аномально снежная зима подходит к концу, до начала календарной весны остались считанные дни. Какими погодными сюрпризами в московском регионе запомнился этот сезон и когда ждать потепления — в материале 360.ru.
Погодные рекорды зимы 2026
Зима 2025–2026 года в Москве и Подмосковье запомнилась рекордными осадками и феноменальными сугробами. При этом температурный фон нельзя назвать экстремальным.
«Три мощных циклона со снегопадами было за этот год, за январь–февраль, которые в результате принесли рекордное количество осадков. Высота снежных сугробов вырастала почти до метра в Московской области. Со временем, конечно, под собственным весом оседал снежный покров, но при свежем снеге почти до метра, от 80 до 95-98 сантиметров достигали сугробы», — рассказал в беседе с 360.ru синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.
В отдельных местах заносы еще выше поднимали снежный покров, добавил синоптик.
Ключевые снежные рекорды:
- январь 2026 года — рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений — 101 миллиметр. Это почти вдвое больше климатической нормы и максимум с 1994 года;
- 19 февраля — рекордный снегопад, вызванный циклоном «Валли». На базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпал 21 миллиметр осадков (восемь миллиметров ночью и 13 — днем). Это составило 49% от месячной нормы февраля и превысило прежний рекорд 1970 года;
- 20 февраля — максимальная высота снежного покрова за все 72 года наблюдений — 80 сантиметров. В центре Москвы на станции Балчуг — 77 сантиметров. Рекорд обязан своим обновлением аномально снежному предыдущему дню;
- завершившийся в столице период без оттепелей стал вторым по протяженности в текущем столетии, он продолжался 47 дней.
О сильных снегопадах в столице шутил мэр Сергей Собянин в беседе с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Глава города вспомнил диалог со своим коллегой.
«Ты кому свечи поставил, какому богу молился? <…> Всю зиму нет вообще снега, солнышко!» — сказал Собянин другому мэру.
Министр обратил внимание, что собеседник Собянина удачно указал, где должен выпасть снег.
«Не знаю, какому богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно», — пошутил Решетников.
Прогноз погоды на конец февраля — начало марта в Москве и Подмосковье
Последние дни февраля принесут предпосылки весенней погоды, похожими будут и первые дни марта, сообщил Ильин.
«Завтра мы ждем циклон. По мощности не такой сильный, как последний. Будет идти небольшой снег при температуре ночью от -4 до -9 градусов мороза, днем — от 0 до -5 градусов по Московской области», — сказал синоптик.
Со вторника-среды ожидается -4…+1 градус днем, ночью температура мало изменится и достигнет -3…-8 градусов.
Больше будет преобладать циклональный характер при таких температурах, пасмурная погода с небольшими осадками при температурах от нуля до +1…+2 градусов.
Александр Ильин
Осадки пройдут в смешанной фазе, не исключены небольшие дожди в середине второй половины недели.
«Серьезного прироста сугробов уже ждать не стоит, только небольшого. Начало марта — тоже оттепельная погода в дневные часы и слабые морозы в ночные часы», — заключил метеоролог.
Когда в Москве и Подмосковье растает снег
Сейчас в московском регионе снега в два раза больше климатической нормы, заявил «Подъему» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в условиях холодной погоды сугробы в столице и области пролежат до мая.
Ильин подтвердил: снег действительно долго не будет таять.
«Я неоднократно говорил и еще раз повторю: ранний старт весны не означает ее быстрый финиш. Действительно, снег будет лежать очень долго, окончательно мы избавимся от снега (я не говорю о центре Москвы, пределах Бульварного или Садового кольца, а в целом о центральной полосе) только в апреле», — подчеркнул синоптик.
Снег должен растаять в 20-х числах второго весеннего месяца.
Вот он, как говорится, и май уже. Тем не менее, май обещают достаточно теплым, если не сказать, что жарким.
Александр Ильин
Как пережить перепады температуры
В время смены сезонов следует максимально тщательно относиться к режиму, рассказал РИА «Новости» невролог-нейрофизиолог Владимир Мартынов.
«В период резких погодных изменений рекомендуется соблюдать режим сна, контролировать артериальное давление, избегать алкоголя, чрезмерных нагрузок и стрессов. Это помогает снизить нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы и легче перенести погодные аномалии», — подчеркнул специалист.