22 февраля 2026 19:02 Снег не растает до мая? Когда в Московский регион придет настоящая весна в 2026 году Синоптик Ильин: снег в Московском регионе будет лежать долго 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Аномально снежная зима подходит к концу, до начала календарной весны остались считанные дни. Какими погодными сюрпризами в московском регионе запомнился этот сезон и когда ждать потепления — в материале 360.ru.

Погодные рекорды зимы 2026 Зима 2025–2026 года в Москве и Подмосковье запомнилась рекордными осадками и феноменальными сугробами. При этом температурный фон нельзя назвать экстремальным. «Три мощных циклона со снегопадами было за этот год, за январь–февраль, которые в результате принесли рекордное количество осадков. Высота снежных сугробов вырастала почти до метра в Московской области. Со временем, конечно, под собственным весом оседал снежный покров, но при свежем снеге почти до метра, от 80 до 95-98 сантиметров достигали сугробы», — рассказал в беседе с 360.ru синоптик, военный метеоролог Александр Ильин. В отдельных местах заносы еще выше поднимали снежный покров, добавил синоптик.

Фото: Медиасток.рф

Ключевые снежные рекорды: январь 2026 года — рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений — 101 миллиметр. Это почти вдвое больше климатической нормы и максимум с 1994 года;

19 февраля — рекордный снегопад, вызванный циклоном «Валли». На базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпал 21 миллиметр осадков (восемь миллиметров ночью и 13 — днем). Это составило 49% от месячной нормы февраля и превысило прежний рекорд 1970 года;

20 февраля — максимальная высота снежного покрова за все 72 года наблюдений — 80 сантиметров. В центре Москвы на станции Балчуг — 77 сантиметров. Рекорд обязан своим обновлением аномально снежному предыдущему дню;

завершившийся в столице период без оттепелей стал вторым по протяженности в текущем столетии, он продолжался 47 дней.

Фото: Медиасток.рф

О сильных снегопадах в столице шутил мэр Сергей Собянин в беседе с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Глава города вспомнил диалог со своим коллегой. «Ты кому свечи поставил, какому богу молился? <…> Всю зиму нет вообще снега, солнышко!» — сказал Собянин другому мэру. Министр обратил внимание, что собеседник Собянина удачно указал, где должен выпасть снег. «Не знаю, какому богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно», — пошутил Решетников.

Фото: Медиасток.рф

Прогноз погоды на конец февраля — начало марта в Москве и Подмосковье Последние дни февраля принесут предпосылки весенней погоды, похожими будут и первые дни марта, сообщил Ильин. «Завтра мы ждем циклон. По мощности не такой сильный, как последний. Будет идти небольшой снег при температуре ночью от -4 до -9 градусов мороза, днем — от 0 до -5 градусов по Московской области», — сказал синоптик. Со вторника-среды ожидается -4…+1 градус днем, ночью температура мало изменится и достигнет -3…-8 градусов.

Больше будет преобладать циклональный характер при таких температурах, пасмурная погода с небольшими осадками при температурах от нуля до +1…+2 градусов. Александр Ильин

Осадки пройдут в смешанной фазе, не исключены небольшие дожди в середине второй половины недели. «Серьезного прироста сугробов уже ждать не стоит, только небольшого. Начало марта — тоже оттепельная погода в дневные часы и слабые морозы в ночные часы», — заключил метеоролог.

Фото: Медиасток.рф

Когда в Москве и Подмосковье растает снег Сейчас в московском регионе снега в два раза больше климатической нормы, заявил «Подъему» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в условиях холодной погоды сугробы в столице и области пролежат до мая. Ильин подтвердил: снег действительно долго не будет таять. «Я неоднократно говорил и еще раз повторю: ранний старт весны не означает ее быстрый финиш. Действительно, снег будет лежать очень долго, окончательно мы избавимся от снега (я не говорю о центре Москвы, пределах Бульварного или Садового кольца, а в целом о центральной полосе) только в апреле», — подчеркнул синоптик.

Фото: Медиасток.рф

Снег должен растаять в 20-х числах второго весеннего месяца.

Вот он, как говорится, и май уже. Тем не менее, май обещают достаточно теплым, если не сказать, что жарким. Александр Ильин

Как пережить перепады температуры В время смены сезонов следует максимально тщательно относиться к режиму, рассказал РИА «Новости» невролог-нейрофизиолог Владимир Мартынов. «В период резких погодных изменений рекомендуется соблюдать режим сна, контролировать артериальное давление, избегать алкоголя, чрезмерных нагрузок и стрессов. Это помогает снизить нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы и легче перенести погодные аномалии», — подчеркнул специалист.