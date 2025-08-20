Москву накрыл мегаливень. Начался сезон осенних дождей

В Москве досрочно началась метеорологическая осень, столицу накрыли мегаливни, небо затянулось черными тучами. По данным Gismeteo , над столичным регионом кружит высокий циклон, который формирует холодную погоду с дождями.

«Первая серия» осенних ливней началась во второй половине среды, 20 августа. По данным метеорологов, дожди продлятся до утра четверга., за ночь выпадет до четверти месячной нормы осадков.

«Вторая серия» мегаливней ожидается 22 августа, дожди прольются в южной части Москвы и в Подмосковье. Пауза в должях ожидается в выходные.

МЧС предупредили о сильном дожде и ветре до 14 метров в секунду.

Ночь на 18 августа назвали самой холодной с начала августа. Ночью 20 и 21 августа температура будет варьироваться от +11 до +13 градусов. В Подмосковье в период с четверга до конца недели местами воздух остынет до +9 и даже +7 градусов.