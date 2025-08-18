Бабье лето отменяется? Какой погоды ждать в Москве и Подмосковье в августе и сентябре 2025

Синоптик Шувалов рассказал, каким будет сентябрь 2025 года в Москве

После жаркого лета в Москве началась череда дождей. По мнению синоптиков, осадки можно ожидать в течение всей недели. Вместе с пасмурностью в город пришла прохлада. Например, минувшую ночь уже успели назвать самой холодной с начала августа. Как долго продлятся дожди, какую погоду ждать до конца месяца и в сентябре и будет ли в столице бабье лето, выяснил 360.ru.

Какой будет погода в Москве и Подмосковье в августе 2025 года

В столице зафиксировали самую холодную ночь с начала месяца — 18 августа базовая метеостанция ВДНХ показала +11 градусов, рассказал в  Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Кроме того, все синоптики говорят, что на этой неделе город накроет череда дождей. Значит ли это, что лето закончилось?

Погоду в августе в регионе определит далекий циклон. Сейчас Московская область находится в его холодных потоках, поэтому высокой температуры в ближайшее время ждать не стоит, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.

Основной фон температуры в дневные часы в Москве и Московской области ожидается в пределах от +15 до +20 градусов, но в отдельные дни при прояснениях столбики термометров могут показать значения выше +20.

Александр Ильин

В среду и четверг, 20 и 21 августа, воздух в некоторых частях столицы в светлое время суток может прогреться до +20…+22 градусов тепла. Ночью температура будет варьироваться от +11 до +13 градусов. В Подмосковье в период с четверга до конца недели местами воздух остынет до +9 и даже +7 градусов.

Осадки продолжатся. Они носят необложной характер, то есть окажутся небольшими и непродолжительными.

В течение всей рабочей недели и в выходные в прогнозах каждый день можно увидеть дождь.

Александр Ильин

В понедельник и вторник, 18 и 19 августа, ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду и ближе к исходу среды, 20 августа, повернет на юго-запад. С четверга по субботу, 21–23 августа, он сменит направление на южное, но стихнет до одного-трех метров в секунду.

Атмосферное давление будет в пределах 742 миллиметров ртутного столба с периодическим понижением и повышением на две-три единицы. Таким образом, резких скачков ждать не стоит. Метеочувствительные люди, скорее всего, перемены просто не заметят.

Какую погоду ждать в Москве и области в сентябре-2025

Ни одна прогностическая схема не дает определенного ответа на то, как будут развиваться события в начале сентября, однако предположения строить можно, отметил в разговоре с 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Все, в принципе, ограничиваются 10 днями. Нужно рассчитывать на продолжение той тенденции, которая сформировалась в августе: это температура ниже нормы, но не намного, без резких похолоданий или всплесков тепла в первые пять дней сентября. Прогноз сбудется с вероятностью 70-80%», — указал синоптик.

Этот вариант развития событий самый реальный. Поэтому если бабье лето и будет, то не в первой половине осеннего месяца.

Погодные приметы в августе

Народные наблюдения за погодой в августе помогают предсказать, каким будет начало осени. Вот ключевые приметы, которые укажут на погоду в сентябре и шансы на бабье лето.

На теплый сентябрь и бабье лето:

Приметы на холодный и дождливый сентябрь:

Определить, будет ли бабье лето, можно по следующим признакам:

Также можно последить за поведением животных. Если белки активно запасают орехи, а муравьи строят высокие кучи, зима будет ранней, а сентябрь — прохладным.

