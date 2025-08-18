Бабье лето отменяется? Какой погоды ждать в Москве и Подмосковье в августе и сентябре 2025
Синоптик Шувалов рассказал, каким будет сентябрь 2025 года в Москве
После жаркого лета в Москве началась череда дождей. По мнению синоптиков, осадки можно ожидать в течение всей недели. Вместе с пасмурностью в город пришла прохлада. Например, минувшую ночь уже успели назвать самой холодной с начала августа. Как долго продлятся дожди, какую погоду ждать до конца месяца и в сентябре и будет ли в столице бабье лето, выяснил 360.ru.
Какой будет погода в Москве и Подмосковье в августе 2025 года
В столице зафиксировали самую холодную ночь с начала месяца — 18 августа базовая метеостанция ВДНХ показала +11 градусов, рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Кроме того, все синоптики говорят, что на этой неделе город накроет череда дождей. Значит ли это, что лето закончилось?
Погоду в августе в регионе определит далекий циклон. Сейчас Московская область находится в его холодных потоках, поэтому высокой температуры в ближайшее время ждать не стоит, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.
Основной фон температуры в дневные часы в Москве и Московской области ожидается в пределах от +15 до +20 градусов, но в отдельные дни при прояснениях столбики термометров могут показать значения выше +20.
Александр Ильин
В среду и четверг, 20 и 21 августа, воздух в некоторых частях столицы в светлое время суток может прогреться до +20…+22 градусов тепла. Ночью температура будет варьироваться от +11 до +13 градусов. В Подмосковье в период с четверга до конца недели местами воздух остынет до +9 и даже +7 градусов.
Осадки продолжатся. Они носят необложной характер, то есть окажутся небольшими и непродолжительными.
В течение всей рабочей недели и в выходные в прогнозах каждый день можно увидеть дождь.
Александр Ильин
В понедельник и вторник, 18 и 19 августа, ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду и ближе к исходу среды, 20 августа, повернет на юго-запад. С четверга по субботу, 21–23 августа, он сменит направление на южное, но стихнет до одного-трех метров в секунду.
Атмосферное давление будет в пределах 742 миллиметров ртутного столба с периодическим понижением и повышением на две-три единицы. Таким образом, резких скачков ждать не стоит. Метеочувствительные люди, скорее всего, перемены просто не заметят.
Какую погоду ждать в Москве и области в сентябре-2025
Ни одна прогностическая схема не дает определенного ответа на то, как будут развиваться события в начале сентября, однако предположения строить можно, отметил в разговоре с 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Все, в принципе, ограничиваются 10 днями. Нужно рассчитывать на продолжение той тенденции, которая сформировалась в августе: это температура ниже нормы, но не намного, без резких похолоданий или всплесков тепла в первые пять дней сентября. Прогноз сбудется с вероятностью 70-80%», — указал синоптик.
Этот вариант развития событий самый реальный. Поэтому если бабье лето и будет, то не в первой половине осеннего месяца.
Погодные приметы в августе
Народные наблюдения за погодой в августе помогают предсказать, каким будет начало осени. Вот ключевые приметы, которые укажут на погоду в сентябре и шансы на бабье лето.
На теплый сентябрь и бабье лето:
- Если в августе много гроз — сентябрь будет сухим и солнечным;
- Журавли улетают после 20 августа — осень придет поздно, бабье лето будет;
- Паутина летает в тихую погоду — к долгому теплу в начале осени;
- Обильный урожай орехов и яблок — к жаркому сентябрю.
Приметы на холодный и дождливый сентябрь:
- Если август сухой и жаркий — сентябрь будет дождливым и прохладным;
- Отлет птиц до середины августа — к ранней осени без бабьего лета;
- Листья на березах желтеют неравномерно — к резкому похолоданию в сентябре;
- Много рябины — к сырой и ветреной осени.
Определить, будет ли бабье лето, можно по следующим признакам:
- Если в конце августа ночи уже холодные, а дни теплые — бабье лето наступит в середине сентября;
- Туман утром после Успения 28 августа — к солнечному и сухому началу осени;
- Если паутина стелется по земле — бабьего лета ждать не стоит.
Также можно последить за поведением животных. Если белки активно запасают орехи, а муравьи строят высокие кучи, зима будет ранней, а сентябрь — прохладным.