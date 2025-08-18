Сегодня 14:29 Бабье лето отменяется? Какой погоды ждать в Москве и Подмосковье в августе и сентябре 2025 Синоптик Шувалов рассказал, каким будет сентябрь 2025 года в Москве 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Прогноз погоды

Погода

Погода в Москве

Москва

После жаркого лета в Москве началась череда дождей. По мнению синоптиков, осадки можно ожидать в течение всей недели. Вместе с пасмурностью в город пришла прохлада. Например, минувшую ночь уже успели назвать самой холодной с начала августа. Как долго продлятся дожди, какую погоду ждать до конца месяца и в сентябре и будет ли в столице бабье лето, выяснил 360.ru.

Какой будет погода в Москве и Подмосковье в августе 2025 года В столице зафиксировали самую холодную ночь с начала месяца — 18 августа базовая метеостанция ВДНХ показала +11 градусов, рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Кроме того, все синоптики говорят, что на этой неделе город накроет череда дождей. Значит ли это, что лето закончилось? Погоду в августе в регионе определит далекий циклон. Сейчас Московская область находится в его холодных потоках, поэтому высокой температуры в ближайшее время ждать не стоит, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.

Основной фон температуры в дневные часы в Москве и Московской области ожидается в пределах от +15 до +20 градусов, но в отдельные дни при прояснениях столбики термометров могут показать значения выше +20. Александр Ильин

В среду и четверг, 20 и 21 августа, воздух в некоторых частях столицы в светлое время суток может прогреться до +20…+22 градусов тепла. Ночью температура будет варьироваться от +11 до +13 градусов. В Подмосковье в период с четверга до конца недели местами воздух остынет до +9 и даже +7 градусов.

Фото: Roman Denisov / www.globallookpress.com

Осадки продолжатся. Они носят необложной характер, то есть окажутся небольшими и непродолжительными.

В течение всей рабочей недели и в выходные в прогнозах каждый день можно увидеть дождь. Александр Ильин

В понедельник и вторник, 18 и 19 августа, ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду и ближе к исходу среды, 20 августа, повернет на юго-запад. С четверга по субботу, 21–23 августа, он сменит направление на южное, но стихнет до одного-трех метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах 742 миллиметров ртутного столба с периодическим понижением и повышением на две-три единицы. Таким образом, резких скачков ждать не стоит. Метеочувствительные люди, скорее всего, перемены просто не заметят.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Какую погоду ждать в Москве и области в сентябре-2025 Ни одна прогностическая схема не дает определенного ответа на то, как будут развиваться события в начале сентября, однако предположения строить можно, отметил в разговоре с 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Все, в принципе, ограничиваются 10 днями. Нужно рассчитывать на продолжение той тенденции, которая сформировалась в августе: это температура ниже нормы, но не намного, без резких похолоданий или всплесков тепла в первые пять дней сентября. Прогноз сбудется с вероятностью 70-80%», — указал синоптик. Этот вариант развития событий самый реальный. Поэтому если бабье лето и будет, то не в первой половине осеннего месяца.

Фото: Roman Denisov / www.globallookpress.com

Погодные приметы в августе Народные наблюдения за погодой в августе помогают предсказать, каким будет начало осени. Вот ключевые приметы, которые укажут на погоду в сентябре и шансы на бабье лето. На теплый сентябрь и бабье лето: Если в августе много гроз — сентябрь будет сухим и солнечным;

Журавли улетают после 20 августа — осень придет поздно, бабье лето будет;

Паутина летает в тихую погоду — к долгому теплу в начале осени;

Обильный урожай орехов и яблок — к жаркому сентябрю.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Приметы на холодный и дождливый сентябрь: Если август сухой и жаркий — сентябрь будет дождливым и прохладным;

Отлет птиц до середины августа — к ранней осени без бабьего лета;

Листья на березах желтеют неравномерно — к резкому похолоданию в сентябре;

Много рябины — к сырой и ветреной осени. Определить, будет ли бабье лето, можно по следующим признакам: Если в конце августа ночи уже холодные, а дни теплые — бабье лето наступит в середине сентября;

Туман утром после Успения 28 августа — к солнечному и сухому началу осени;

Если паутина стелется по земле — бабьего лета ждать не стоит. Также можно последить за поведением животных. Если белки активно запасают орехи, а муравьи строят высокие кучи, зима будет ранней, а сентябрь — прохладным.