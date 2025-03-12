Москву накроет мощный шторм с дождем

Погода в Москве преподнесет сюрпризы. В пятницу столицу накроет девятибалльный шторм с сильным ветром и дождем, но температура воздуха повысится до рекордных значений, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

«В середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период с 15:00 до 18:00, что по шкале Бофорта соответствует девятибалльному шторму», — сказал он.

К вечеру 12 марта в Москве пошел сильный дождь, видимость ухудшилась до одного километра. Частные метеостанции, по информации метеоролога, зафиксировали три-восемь миллиметров осадков, которые к середине ночи увеличатся еще на один-четыре миллиметра. Тишковец назвал этот дождь самым массированным с начала весны.

Ненастье временно отступит 13 марта, в четверг. Благодаря антициклону днем потеплеет до +12…+15 градусов. Метеоролог предупредил, что температура воздуха побьет рекорд 2022 года.

Однако в пятницу возобновятся осадки и усилится ветер. Температура воздуха ночью опустится до +7…+10 градусов, днем подскочит до нового рекорда в +11…+14 градусов.

Метеостанции зафиксировали температурный рекорд 8 марта. Воздух в Москве прогрелся до +10,1 градуса.