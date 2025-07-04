Москвичам рассказали о возвращении 30-градусной жары

В Московском регионе с понедельника, 7 июля, прогнозируется повышение температуры до +30 градусов. Ночи тоже будут теплыми, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С 7 июля меняется циркуляция, воздушные массы будут идти в Московский регион и резко повысится температура. В ночь на понедельник будет еще +10-15 градусов, днем — уже +24-26 градусов», — сказал он.

По словам синоптика, во вторник ночные значения ожидаются от +13 до +18 градусов, в центре Москвы — до +20 градусов. При этом в понедельник температура окажется около нормы, во вторник и среду на два градуса выше.

Вильфанд добавил, что конец июня и начало июля запомнятся тем, что погода в Москве по климату соответствовала той температуре, которая была 9 мая. А 2 июля погода соответствовала температурным показателям 13 мая.

Синоптик Александр Шувалов заявил, что что жителей Москвы скоро ждет возвращение к летним температурам.