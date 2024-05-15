Москвичей предупредили об очередном похолодании | 360°

15 мая 2024, 03:37
Москвичей предупредили об очередном похолодании
Центр «Фобос»: очередная волна холода придет в Москву на следующей неделе
Еще одна волна холода накроет Москву во второй половине предстоящей недели. Об этом предупредил центр погоды «Фобос».
Синоптики отметили, что со следующей недели температурные показатели будут постепенно возвращаться к своей климатической норме. Но к выходным похолодает, температура не поднимется выше +7 градусов ночью, с понедельника ночные температуры не опустятся ниже +5…+10 градусов.
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«В начале второй половины следующей недели возможна еще одна волна холода, но и она не заставит ночные температуры опуститься ниже +1…+6 градусов», — отметили метеорологи центра.
Синоптик Александр Шувалов пообещал, что к концу недели погода «пойдет на поправку», столбик термометра покажет около +15 градусов.
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