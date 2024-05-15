Москвичей предупредили об очередном похолодании | 360°

Экология 15 мая 2024, 03:37 Москвичей предупредили об очередном похолодании Центр «Фобос»: очередная волна холода придет в Москву на следующей неделе Freepik

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Еще одна волна холода накроет Москву во второй половине предстоящей недели. Об этом предупредил центр погоды «Фобос».

Синоптики отметили, что со следующей недели температурные показатели будут постепенно возвращаться к своей климатической норме. Но к выходным похолодает, температура не поднимется выше +7 градусов ночью, с понедельника ночные температуры не опустятся ниже +5…+10 градусов.

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«В начале второй половины следующей недели возможна еще одна волна холода, но и она не заставит ночные температуры опуститься ниже +1…+6 градусов», — отметили метеорологи центра.

Синоптик Александр Шувалов пообещал, что к концу недели погода «пойдет на поправку», столбик термометра покажет около +15 градусов.