Москвичей предупредили о жаре в первой половине недели

Синоптик Шувалов: в первой половине недели в Москве потеплеет до +30 градусов

В первой половине рабочей недели температура воздуха в Москве поднимется до +30 градусов и продержится до четверга. Об этом 360.ru сообщил синоптик и метеоролог Александр Шувалов.

«Ураганов нам ждать не нужно, давайте их сразу исключим из перечня явлений, которые нас ждут на неделе. Сказать можно определенно: первая половина недели будет очень жаркая, но к этому не привыкать, до +30 градусов», — сказал он.

Синоптик отметил, что в четверг с погодой произойдут определенные послабления.

«Вероятны ливни, нельзя исключать шквалистое усиление ветра. После этого выше 25 градусов тепла за пределами четверга не будет», — добавил Шувалов.

Ранее россиян предупредили, что жаркая погода может привести к взрывам ингаляторов и неисправности ручек-шприцов. Кроме того, высокая температура увеличивает риск побочных эффектов некоторых лекарств. В частности, обезболивающие, аспирин и антидепрессанты могут помешать телу нормально охлаждаться.