Москвичей предупредили о заморозках | 360°

03 мая 2024, 14:56
Москвичей предупредили о заморозках
МЧС: в Москве ночью и утром 4 мая ожидаются заморозки
Заморозках до -2 градусов ожидаются в Москве ночью и утром в субботу, 4 мая. Об этом жителей и гостей города предупредили в пресс-службе МЧС столицы.
Спасатели рассказали, что водителям на дорогах нужно быть предельно внимательными, снижать скорость и следить за дистанцией. Также важно избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.
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«Будьте внимательны и осторожны!» — призвали в министерстве.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что Москву 9 мая накроет мокрым снегом. Связано это с ночными заморозками. К похолоданию также нужно готовиться жителям Тамбовской, Курской и Белгородской областей.
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