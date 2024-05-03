Москвичей предупредили о заморозках | 360°

Экология 03 мая 2024, 14:56 Москвичей предупредили о заморозках МЧС: в Москве ночью и утром 4 мая ожидаются заморозки РИА «Новости»

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Заморозках до -2 градусов ожидаются в Москве ночью и утром в субботу, 4 мая. Об этом жителей и гостей города предупредили в пресс-службе МЧС столицы.

Спасатели рассказали, что водителям на дорогах нужно быть предельно внимательными, снижать скорость и следить за дистанцией. Также важно избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.

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«Будьте внимательны и осторожны!» — призвали в министерстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что Москву 9 мая накроет мокрым снегом. Связано это с ночными заморозками. К похолоданию также нужно готовиться жителям Тамбовской, Курской и Белгородской областей.