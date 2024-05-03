Синоптик Вильфанд: мокрый снег накроет Москву 9 мая | 360°

03 мая 2024, 13:28
Синоптик Вильфанд: мокрый снег накроет Москву 9 мая
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе. Слова эксперта опубликовал «Ридус».
Специалист отметил, что с 7 по 9 мая столицу накроют не очень интенсивные осадки в виде мокрого снега. Связано это с ночными заморозками, пояснил он.
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Вильфанд также посоветовал подготовиться к похолоданию жителям Тамбовской, Курской и Белгородской областей.
Гидрометцентр РФ
Погода в Москве
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