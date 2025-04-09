Москвичей предупредили о возможных снегопадах в мае и июне

Синоптик Цыганков: снегопады возможны в Москве даже в мае и июне

Снегопады вернутся в Москву после потепления. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Конечно, редко, но снег бывает в Москве и в мае, и даже в июне пару снежинок выпадает. Поэтому мы не можем сказать, что все на этом закончилось», — отметил он.

Согласно прогнозу, снегопады будут наблюдаться вплоть до 13 апреля. Наиболее сильный ожидается в ночь на среду.

Цыганков отметил, что сейчас температура воздуха соответствует климатической норме середины марта. Столбики термометров поднимутся вверх в понедельник, 14 апреля, когда с запада на Москву начнет продвигаться теплый фронт. Воздух прогреется минимум до +10 градусов.

Дептранс Москвы предупредил, что водителям пока нужно ездить только на зимней резине или пользоваться городским транспортом. Также из-за непогоды нужно соблюдать скоростной режим и избегать резких торможений.

На выходных в Москву и Подмосковье обрушился циклон «Зион», который принес с собой снегопад. К утру 6 апреля в столице выпало до 40% от месячной нормы осадков.