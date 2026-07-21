Москвичей предупредили о сильном дожде во вторник

Во вторник жителей и гостей Москвы ждет сильный, но кратковременный дождь. Об этом на официальном сайте сообщил Гидрометцентр.

Погода окажется облачной с прояснениями. В отдельных районах вероятна гроза. Воздух при этом прогреется в Москве до 24–26 градусов, в Московской области — до 22–27 градусов.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 10 метров в секунду. В случае грозы порывы ускорятся до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

О резком похолодании в Москве днем ранее также предупреждал синоптик Александр Шувалов. Во вторник в регионе станет заметным приближение циклона, который принесет с собой не только дождливую погоду, но и резкое падение температуры. Столбики термометров снизятся сразу на шесть-семь градусов. До вечера 21 июля в Москве ввели желтый уровень погодной опасности.