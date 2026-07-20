Жара в Москве сменится грозами и похолоданием
Сильный ветер и гроза надвигаются на Московскую область. Из-за непогоды до вечера 21 июля объявили желтый уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр России.
«Сегодня, 20 июля, во второй половине дня на запад Московской области переместится атмосферный фронт циклона. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 15 м/с. Температура в Москве +28…+30 градусов, по области +25…+30 градусов», — отметили в Гидрометцентре.
Во вторник, 21 июля, в Москве и области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь, на востоке области он превратится в сильный ливень. В отдельных районах Московской области возможны грозы.
О резком похолодании в столице предупреждал синоптик Александр Шувалов. В этот день в регионе станет заметным приближение циклона, который принесет с собой не только дожди, но и серьезное падение температуры. Столбики термометров рухнут сразу на шесть-семь градусов.