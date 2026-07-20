Жара в Москве сменится грозами и похолоданием

«Сегодня, 20 июля, во второй половине дня на запад Московской области переместится атмосферный фронт циклона. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 15 м/с. Температура в Москве +28…+30 градусов, по области +25…+30 градусов», — отметили в Гидрометцентре.

Во вторник, 21 июля, в Москве и области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь, на востоке области он превратится в сильный ливень. В отдельных районах Московской области возможны грозы.

О резком похолодании в столице предупреждал синоптик Александр Шувалов. В этот день в регионе станет заметным приближение циклона, который принесет с собой не только дожди, но и серьезное падение температуры. Столбики термометров рухнут сразу на шесть-семь градусов.