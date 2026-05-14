Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре в пятницу

Неблагоприятные погодные условия ожидают столицу в пятницу. Росгидромет предупредил москвичей о сильном ветре и дожде.

Ухудшение погоды начнется 03:00 ночи с четверга на пятницу и сохранится до конца суток 15 мая. В Москве ожидается сильный дождь, ливень, гроза, местами с градом. При грозе усиление ветра до 15 метров в секунду.

Московские спасатели рекомендовали автомобилистам быть внимательней на дороге, снизить скорость и увеличить дистанцию. Пешеходам советовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Летняя погода придет в Подмосковье и Москву к концу недели. В воскресенье при переменной облачности температура может перевалить отметку +25 градусов. Температура воздуха в середине следующей недели будет достигать отметки +25…+30 градусов.