Москвичей предупредили о резком похолодании

Леус: в Москве и Подмосковье температура опустится до -20 уже ближайшей ночью

Возвращение настоящей русской зимы ожидается в Москве и Подмосковье уже в ближайшие сутки. Температура может опуститься до -20, написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что предстоящей ночью московский регион проведет под влиянием барического гребня. Это говорит о том, что будет наблюдаться неполная облачность, отсутствие заметных осадков и активное остывание воздуха.

«К утру температура воздуха в Москве опустится до -15…-17 градусов, а по области местами и до -20 градусов. Это будут одни из самых низких температур с начала нынешней зимы», — утверждает Леус.

По его словам, до этого в столице самая низкая температура, зафиксированная в этот период, составляет -16,4 градуса.

Синоптическая ситуация резко изменится днем в пятницу, когда начнется снег, ветер усилится, местами закружат метели и постепенно будет теплеть. К вечеру в Москве установится температура от -7 до -9 градусов, приблизившись к норме самых холодных дней зимы.

Ранее Леус заявил, что 2025 год стал самым теплым в метеорологической истории, так как средняя температура воздуха составила +8,4 градуса, превысив данные за 2020 и 2024 годы — +8,04 и +7,98.